Мурашко назвал условие ужесточения мер по коронавирусу

Дальнейшие шаги по ужесточению мер против распространения коронавируса будут зависеть от того, насколько эффективно будет соблюден режим в период с 30 марта по 5 апреля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Мурашко подчеркнул, что «следующая неделя объявлена именно для минимизации развития инфекционных процессов, (в это время) важно, чтобы население соблюдало режим изоляции от контактов, и все дальнейшие действия будут зависеть от того, как мы с вами вместе сейчас поможем остановить процесс», передает ТАСС.

Он добавил, что «от этого зависит судьба наших родителей, друзей, старшего поколения». Потому «вопрос не в том, какие шаги сделает дальше правительство или медицина», вопрос заключается «в самосознании».

«Очень важно – мы должны не проверять, насколько наше здравоохранение выдержит или не выдержит наплыв пациентов, мы должны сделать профилактические меры. Это крайне важно», – отметил министр.

Напомним, в России за последние сутки зарегистрировали 228 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране составляет 1 тыс. 264 человек в 62 регионах.

С субботы, 28 марта, в стране вступают в силу ограничительные меры из-за коронавируса: закрываются кафе и общепиты, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры. Приостановлено размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, детских лагерях, санаториях и гостиницах. Запрещаются любые массовые мероприятия. В ряде регионов вступил в силу запрет на посещение религиозных учреждений.

Отметим, что представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович согласилась с предположением Минздрава о том, что к маю распространение коронавируса в стране пойдет на спад.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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