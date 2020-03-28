В ВОЗ сказали, когда коронавирус в России пойдет на спад

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович согласна с предположением Минздрава о том, что к маю распространение коронавируса в стране пойдет на спад.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что в апреле-мае активность распространения коронавируса должна резко упасть, однако вряд ли вирус исчезнет полностью.

«Да, я согласна, но все зависит от поведения людей», – подчеркнула Вуйнович, передает РИА «Новости».

«Система здравоохранения России готова к борьбе с коронавирусом, но гражданам нужно соблюдать правила, оставаться дома, иначе число случаев заражения будет расти. Инфекция очень коварна», – добавила Вуйнович.

Представитель ВОЗ пояснила, что важно соблюдать «всем известные профилактические гигиенические меры». «Надо чтобы каждый делал максимум, мы сможем тогда победить», – подчеркнула Вуйнович.

Она отметила, что в мире зафиксированы случаи заражения коронавирусом у подростков, сообщает ТАСС.

«К сожалению, да. Очень мало, но да», – ответила представитель ВОЗ на вопрос, есть ли случаи заражения и смертность среди детей до 17 лет.

Вуйнович пояснила, что уязвимостью этой возрастной категории являются сопутствующие болезни.

«На данный момент я знаю, что во Франции находится 12 подростков и молодых людей до 20 лет в реанимации. Еще не знаю исхода, это новая информация», – уточнила она.

В России за сутки зарегистрировали 228 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране составляет 1 тыс. 264 человек в 62 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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