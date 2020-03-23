Эпидемиолог Минздрава назвал сроки снижения активности коронавируса

В апреле-мае активность распространения коронавируса должна резко упасть, однако вряд ли вирус исчезнет полностью, заявил завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Я думаю, что активность его снизится с изменением сезона года в любом случае. В апреле-мае активность распространения вируса должна резко упасть», – передает слова Брико РИА «Новости».

Эпидемиолог в то же время заметил, что вряд ли вирус исчезнет полностью, так как получил широкое распространение.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о версии искусственного создания коронавируса, которую отрицают ученые.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 300 тыс. человек, более 12 тыс. человек умерли.

В России общее число заболевших составляет 438 человек.

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