В Северной Осетии и Сочи высадили деревья в честь героев ВОВ

В Северной Осетии и Сочи заложили сады памяти в честь Героев Советского Союза родом из этих регионов.

Первую аллею высадили во Владикавказе на территории мемориала Славы, пишут «Вести Ставрополье». 79 саженцев – по числу героев Советского Союза Северной Осетии.

В Сочинском национальном парке 27 марта также прошла акция в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщила представитель оргкомитета акции Марина Игумнова, передает ТАСС.

«Акция состоялась. Мы высадили, как и планировали, 550 саженцев самшита. Прежде у нас акция «Сад памяти» в стране проводилась на центральных площадках, у мемореалов. На особо охраняемых природных территориях, на территории национального парка прошла впервые акция», – рассказала Игумнова.

По ее словам, в акции приняли участие до 50 человек, в том числе лесники, волонтеры Победы и волонтеры Красного Креста. Несмотря на небольшое количество участников, в рамках профилактики распространения коронавируса все старались соблюдать дистанцию, использовали перчатки и маски.

Самшит колхидский произрастает на особо охраняемых природных территориях Адыгеи и Кубани, в основном это земли Кавказского государственного природного биосферного заповедника и Сочинского нацпарка.

Сочинский национальный парк площадью более 190 тыс. га создан в 1983 году для охраны природы из-за большого наплыва туристов. Он занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края и граничит с объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ». На территории охраняемых зон нацпарка можно встретить краснокнижных животных и увидеть исчезающие растения-эндемики, например, особый вид самшитов.

Напомним, первые деревья в рамках международной акции «Сад памяти», приуроченной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, высадили в Севастополе и Чечне.

В России международная акция «Сад памяти», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, началась 18 марта в восьми городах и завершится 22 июня. Уже в первый день высадили в общей сложности 136 тыс. саженцев. Организаторами акции выступает всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Министерство природных ресурсов и экологии, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых в рамках нацпроекта «Экология» – сохранение зеленого фонда страны.