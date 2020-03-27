Корабли ЧФ отразили «ракетный удар» на учениях в Средиземном море

Три фрегата Черноморского флота, входящие в состав постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, отразили ракетную атаку условного противника и применили против него комплексы «Калибр», сообщили в пресс-службе флота.

«Корабельная ударная группа <...> в составе трех фрегатов «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» выполнила ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям <...>. По замыслу учения, отряд кораблей условного противника произвел ракетную атаку отряда кораблей Черноморского флота», – передает ТАСС сообщение ЧФ.

Моряки провели по условным крылатым ракетам электронные пуски ракет комплекса «Штиль-1», после чего условно применили ударные комплексы «Калибр». На завершающем этапе экипажи отработали совместное маневрирование, провели учения по связи, противолодочной и противовоздушной защите отряда кораблей на переходе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД