Российские ученые с помощью ИИ установили препараты для борьбы с коронавирусом

Российские исследователи при помощи искусственного интеллекта нашли среди существующих экспериментальных препаратов более 10 потенциально эффективных лекарств против коронавируса.

Ученые использовали нейронную сеть, чтобы исследовать десятки тысяч профилей экспрессии генов в ответ на лекарственные воздействия и установить среди существующих препаратов те, которые эффективны против коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию исследования в ResearchGate.

Среди этих препаратов шесть одобрены в нескольких странах, девять находятся на стадии клинических испытаний. Некоторые показали эффективность в лабораторных моделях коронавирусной инфекции.

Два лекарства из списка (никлозамид и нитазоксанид) рекомендуются для экспериментального лечения пациентов во Франции, никлозамид также рекомендуется использовать в Сингапуре.

Ранее сообщалось, что перекупщики в России начали активно скупать препараты от ВИЧ, рекомендуемые для лечения пациентов с коронавирусом.

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