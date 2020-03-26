Глава ФНПР заявил об обязанности работодателей отправить сотрудников на каникулы

Работодатели обязаны отпустить своих сотрудников на оплачиваемые каникулы в период с 30 марта по 3 апреля, согласно указу президента Владимира Путина, заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Он подчеркнул, что работодатели не могут не исполнить указ главы государства и заставить своих сотрудников выйти на работу.

«Нет, не могут, потому что это указ президента, кроме тех сфер, которые отвечают за жизнеобеспечение страны. А все остальные должны быть на неделю на каникулах», – сказал Шмаков ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей на фоне ситуации с коронавирусом. После этого мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрыть на выходной неделе кафе, рестораны и торговые комплексы, которые привлекают большое количество людей. Он также не исключил закрытия центральных парков.

При этом Федеральные органы власти должны с 27 марта перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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