Определен фронт работ российских специалистов в итальянском Бергамо

Российские военные специалисты приступят к оказанию помощи итальянскому городу Бергамо в пятницу, сообщили в Минобороны.

«Бригады российских военных специалистов завтра, 27 марта, приступят к практическому выполнению задач», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

«Прежде всего, российские врачебно-сестринские бригады будут выделены для лечения больных, находящихся в 65 местных пансионатах, которые местными властями сейчас приспособлены для изоляции и оказания помощи пожилым людям, заразившимся коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, во время совещания российская сторона подтвердила, что «все силы и средства, прибывшие в Бергамо, будут задействованы для экстренной помощи городу и итальянским гражданам».

Накануне посол Италии в Москве Паскуале Терраччано поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, особо отметив поставки из России 600 аппаратов ИВЛ. Ранее в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

О готовности оказать Италии помощь глава российского государства Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о бессилии Италии перед угрозой коронавируса.

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