Канал «Россия-24» перешел на дистанционный режим вещания

Телеканал «Россия-24» «сменил» название на «Сидим дома», поддерживая вводимые в стране меры для борьбы с распространением коронавируса.

В четверг канал поменял заставку, теперь в новостных выпусках вместо названия «Россия-24» можно увидеть «Сидим дома-24».

«Телеканал Россия-24 поменял название, ведущие работают из дома, теперь мы знаем, какие у кого обои», – отмечает Telegram-канал «Пул №3».

Напомним, в среду, 25 марта, президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей.

После этого мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрыть на выходной неделе кафе, рестораны и торговые комплексы, которые привлекают большое количество людей. Он также не исключил закрытия центральных парков.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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