Нефть подешевела на опасениях снижения спроса

Мировые цены на нефть снижаются на растущих опасениях за падение спроса из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,62% и составила 27,22 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,51%, до 24,12 доллара за баррель, передает РИА «Новости».