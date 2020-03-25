ЦБ начал готовить изменения в законе для реализации кредитных каникул

Центробанк начал подготовку изменений в законодательство для распространения ипотечных и кредитных каникул в рамках предложений президента Владимира Путина, озвученных в ходе обращения к россиянам.

«Соответствующие изменения в законодательство и информационные письма Банка России готовятся. Сложной жизненной ситуацией считается снижение дохода заемщика не менее чем на 30%», – сообщили в ЦБ, передает РИА «Новости».

В регуляторе отметили, что платежи по кредитам, которые приходятся на следующую неделю, необходимо будет произвести в первый рабочий день после нее.

«В соответствии со ст. 193 ГК РФ обязательства, срок исполнения которых приходится на выходные и праздничные дни (а в соответствии с указом президента неделя с 30 марта по 3 апреля является нерабочей), переносятся на первый рабочий день. Поэтому платежи по кредиту, приходящиеся на данную неделю, должны быть совершены в первый рабочий день. Проценты по депозитам продолжают начисляться», – уточнили в ЦБ, сообщает ТАСС.

Президент Владимир Путин в среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в России будет нерабочей. Глава государства также предложил объявить кредитные каникулы для граждан.