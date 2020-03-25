Власти Германии решили задействовать стабфонд ЕС для помощи Италии

Правительство ФРГ не имеет возражений против использования средств из фонда Европейского стабилизационного механизма (ESM) для оказания помощи Италии, особо пострадавшей от пандемии. Об этом сообщило в среду издание Der Spiegel со ссылкой на ответ кабмина на соответствующий депутатский запрос.

«В случае необходимости правительство ФРГ было бы готово конструктивно сотрудничать в этом вопросе при соблюдении международно-правовых условий договора по ESM, законодательства ЕС и национальных правил», – отмечается в ответе кабмина, передает ТАСС.

По словам главы ESM Клауса Реглинга, фонд Европейского стабилизационного механизма сейчас располагает суммой около 410 млрд евро. Решение о задействовании ESM может быть принято уже в четверг во время видеоконференции лидеров стран – членов ЕС, пишет Der Spiegel.

Ранее Россия оказала существенную помощь Италии в борьбе с коронавирусом, за что посол Паскуале Терраччано поблагодарил ее. А тем временем в Москве от коронавирусной инфекции вылечили еще одного пациента.

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