В Госдуме оценили предложение Путина повысить выплаты безработным

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил предложение президента Владимира Путина увеличить пособие по безработице с 8 до 12 тыс. рублей.

«Что касается пособий по безработице, у нас пособия по безработице платятся из бюджета и не входят в систему социального страхования, как это было раньше. Если пособия будут увеличены до уровня 12 тысяч, то полагаю, что это правильная мера. Единственное, чего бы не хотелось, чтобы мера стимулировала отказ людей от работы», – сказал Нилов, передает RT.

Он добавил, что поддерживает это предложение как меру социальной поддержки, но «необходимо все-таки исходить при принятии решения из всех тех обстоятельств, которые сегодня есть».

Также парламентарий поддержал предложение президента о том, что больничный нужно рассчитывать исходя из суммы не менее одного МРОТ.

«Эти выплаты идут из другого бюджета. Это идет из Фонда социального страхования. В некоторых случаях платит работодатель, при этом он избавляется от необходимости выплатить часть взносов. Но многие регионы уже перешли на прямое взаимоотношение Фонда социального страхования и работника, и работник получает соответствующую сумму. В последнее время мы наблюдаем уровень снижения в вопросах обращения за получением компенсации по больничному», – уточнил он.

В среду Путин выступил с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. Он заявил, что следующая неделя для всех россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Также он попросил Центробанк предусмотреть механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей в отраслях, пострадавших из-за коронавируса.