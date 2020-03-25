Винокур рассказал о состоянии госпитализированного в Коммунарку Лещенко

Народный артист Лев Лещенко чувствует себя нормально. Причиной его госпитализации стали проблемы с легкими, сообщил друг певца, юморист Владимир Винокур.

«Он сейчас лечится от двустороннего воспаления легких. Все нормально с ним. Не дождутся», – цитирует РИА «Новости» Винокура.

Юморист также опроверг информацию о том, что он якобы навещал Лещенко в больнице.

«Вчера некоторые СМИ написали, что я посещал его в больнице. А как это вообще? Коммунарка – инфекционная больница», – заключил он.

Ранее СМИ сообщили, что Лев Лещенко и его жена Ирина госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.

Концертный директор артиста Олег Дмитриев, в свою очередь, сообщил, что Лещенко почувствовал недомогание и самостоятельно приехал в больницу вместе с супругой.

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