Российский фондовый рынок открылся ростом индексов

Фондовый рынок России второй раз за неделю открылся ростом ключевых индексов. Так, индекс Мосбиржи поднялся на 3,4% и достиг отметки 2497,51 пункта.

Индекс РТС увеличился на 4,5% – до 1008,21 пункта, передает ТАСС.

Российская валюта торговалась в начале торгов разнонаправленно. Курс доллара сниззился на 0,2%, до 78,13 рубля, курс евро рос на 0,1%, до 84,57 рубля. Согласно данным торговой площадки на 10.12 мск, курс доллара опускается на 0,4%, до 77,98 рубля, курс евро – на 0,1%, до 84,38 рубля.