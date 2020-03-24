К работе волонтерских штабов помощи пожилым подключились 7,8 тыс. человек

В рамках акции #МЫВМЕСТЕ 7,8 тыс. человек подключились к работе волонтерских штабов помощи пожилым и маломобильным в период пандемии коронавируса.

7 тыс. 837 человек подали заявку на сайте мывместе2020.рф, чтобы присоединиться к помощи пожилым и маломобильным гражданам в период пандемии коронавируса. Прежде чем приступить к работе желающие проходят обучение и инструктаж по мерам безопасности, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

На онлайн-конференции, прошедшей 24 марта, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев заявил, что организаторы акции #МЫВМЕСТЕ уже получили более 1 тыс. заявок партнеров, готовых оказать помощь. Большинство отмечают, что готовы предоставлять транспорт, продукты и психологическую и юридическую помощь.

Среди партнеров – крупные коммерческие компании, представители малого и среднего бизнеса и общественные организации. Платформа «Россия – страна возможностей» попросила участников конкурса «Цифровой прорыв» разработать IT-решения в сферах здравоохранения и анализа данных. Также специалистов попросили помочь наладить процесс дистанционного обучения в регионах и, не нарушая рекомендаций, обеспечить информационную поддержку пожилым людям по настройке необходимых сервисов.

Помимо этого на сайте мывместе2020.рф размещено более 100 услуг с бесплатным или льготным доступом в период распространения коронавируса, в том числе онлайн-трансляции театральных постановок, балета, концертов, виртуальные туры по музеям, образовательные курсы и прочее.

По состоянию на 16.00 24 марта, в колл-центр горячей линии для пожилых и маломобильных граждан поступило 5 тыс. 645 обращений, из них запросов о помощи (доставка продуктов и лекарств) – 3 тыс. 620, выполнено – 2 тыс. 821.

Напомним, мывместе2020.рф – агрегатор, где каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. Организаторами акции #МЫВМЕСТЕ выступили платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт и волонтерские организации России.