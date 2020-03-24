Ученый рассказал об иммунитете от коронавируса

Эксперт по борьбе с особо опасными инфекциями, советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев сообщил, что научно доказанных данных о повторной заболеваемости коронавирусом пока нет.

«Возможно, есть носительство вируса ... Может быть, двухволновое течение этой инфекции ... У нас определили, что такое есть, когда вирус на какой-то период пропадает ... Научно доказанных данных о повторной заболеваемости пока нет», – рассказал Малеев в рамках пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Также ученый отметил, что утверждать о необходимости переболеть коронавирусом сейчас, чтобы сформировался коллективный иммунитет, ошибочно.

«Так рассуждать неправильно ... Никто не может предсказать, мы многого об индивидуальных особенностях человека не знаем. И вообще сейчас медицина не занимается персонализацией, какие-то существуют стандарты, массовые такие вещи. ... Нельзя предсказать, когда у тебя легкая инфекция на первоначальном этапе, чем она кончится в конечном итоге. ... Лучше все-таки, если быть разумным, лучше предотвращать. Тем более, мы еще не знаем всех последствий инфекции. Например, появляется (информация), что он влияет на бесплодие и так далее, еще какие-то последствия, которых мы еще не знаем», – сказал Малеев.

Малеев подчеркнул, что иммунитет от коронавирусной инфекции появляется, однако у всех по-разному.

«Сейчас есть в Китае, диагностику ставят не только на наличие возбудителя вируса, но и на наличие защитных факторов: это антитела, которые есть, и клеточные факторы защиты, которые там соответствующие лимфоциты, которые тоже играют роль в защите иммунитета», – добавил Малеев.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией, на сегодняшний день в России 495 заболевших.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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