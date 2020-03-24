Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 495

В России за последние сутки число случаев заражения коронавирусом возросло с 438 до 495, сообщает оперативный штаб.

«За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах», – передает ТАСС сообщение оперштаба.

За сутки выписаны пять человек, общее число выздоровевших достигло 22.

«Распределение по регионам: Москва – 28 случаев, Санкт-Петербург – пять случаев, Воронежская область – четыре случая, Свердловская область – четыре случая, Республика Башкортостан – три случая, Липецкая область – два случая, Орловская область – два случая, Ленинградская область – два случая, Приморский край – два случая, Калужская область – один случай, Чеченская Республика – один случай, Волгоградская область – один случай, Республика Татарстан – один случай, Самарская область – один случай», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что все новые случаи заражения коронавирусом связаны с людьми, которые в последние две недели посещали неблагополучные по инфекции страны, передает РИА «Новости».

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», – говорится в сообщении.

Определен круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, их помещают под медицинское наблюдение, проводят лабораторное обследование.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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