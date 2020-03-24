Попова рассказала о формировании иммунитета у переболевших коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у больных, перенесших инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, вырабатывается иммунитет.

Попова заявила в интервью программе «Познер» на Первом канале, что «сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», передает ТАСС.

Она пояснила, что собственные исследования ведомства свидетельствуют о выработке в крови переболевших иммуноглобулина M и G, которые защищают организм от повторного заражения.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 330 тыс. человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД