Названы преимущества российских тест-систем для выявления коронавируса

Российские тест-системы для диагностики коронавируса обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, так и при исследовании на клиническом материале. Не уступают по чувствительности и специфичности мировым аналогам», – передает РИА «Новости» сообщение федеральной службы.

В России на наличие COVID-19 проверили более 163,5 тыс. человек. Всего в стране, по последним данным, зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции, под наблюдением находятся порядка 52 тыс. пациентов.

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Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем. За последние сутки в стране выявлен 61 случай коронавируса, всего в стране заболели 367 человек, причем зараженные граждане в последние две недели посещали неблагополучные по коронавирусу страны.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.

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