В Китае 45 из 46 новых случаев заражения COVID-19 оказались ввозными

За сутки в Китае выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом, в Южной Корее – 98, сообщили китайский госкомитет по вопросам здравоохранения и организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при южнокорейском минздраве.

В Китае 45 случаев заражения – ввозные. За сутки скончались шесть человек, выздоровели 504. Общее число подтвержденных случаях заражения превышает 81 тыс., сейчас болеют 5 тыс. 549 человек. Общее число жертв COVID-19 – 3 тыс. 261 человек.

72 тыс. 244 человека выписаны из больниц, передает РИА «Новости».

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявили ни одного случая заражения.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Южная Корея за сутки зарегистрировала 98 новых случаев заражения и 297 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 8 тыс. 897 человек, скончались 104 человека. Общее число выздоровевших – 2 тыс. 909 человек.

На днях сообщалось, что смертность от коронавируса в Китае снизилась по сравнению с другими странами.

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