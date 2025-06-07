Москвичей предупредили о грозе с градом

Tекст: Мария Иванова

В Москве в субботу ожидаются сильные ливни, местами возможны гроза и град, а порывы ветра могут достигать 19 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в столичном главке МЧС со ссылкой на прогнозы синоптиков Росгидромета, неблагоприятные погодные условия сохранятся до 21.00 7 июня.

Водителям рекомендовано снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. Также МЧС просит не парковать автомобили под деревьями. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями во время непогоды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за сильной жары.

Синоптик сообщил о скором похолодании после аномально высоких температур в столице.