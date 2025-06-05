В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за сильной жары

Tекст: Мария Иванова

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильной жары, сообщает ТАСС.

По данным Гидрометцентра, с 12:00 субботы, 7 июня, до 18:00 вторника, 10 июня, в столице ожидаются опасные погодные условия. Уровень опасности является предпоследним в шкале предупреждений синоптиков.

Собеседник агентства уточнил: «Ожидается очень высокая температура, в дневные часы с 7 по 10 июня – сильная жара с максимальными температурами воздуха плюс 30-32 градуса». По словам метеорологов, причиной станет вынос теплых воздушных масс с юго-запада и хороший дневной прогрев.

Ожидается, что предстоящей ночью температура опустится до плюс 15 градусов, местами возможен кратковременный дождь, а на западе Подмосковья – гроза. Днем в пятницу, 6 июня, воздух прогреется до плюс 27 градусов, прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Синоптики предупреждают, что несмотря на жару, погода останется неустойчивой с вероятностью осадков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ближайшие выходные жители Московского региона смогут начать купальный сезон благодаря тому, что температура воды в реках и озерах в выходные достигнет плюс 18-20 градусов.

В регионе отмечается дневное потепление до 25-29 градусов, что на два-три градуса выше климатической нормы.