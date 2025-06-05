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В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за сильной жары
В столице объявили оранжевый уровень погодной опасности, так как синоптики прогнозируют аномально высокие температуры до 32 градусов на ближайшие три дня.
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильной жары, сообщает ТАСС.
По данным Гидрометцентра, с 12:00 субботы, 7 июня, до 18:00 вторника, 10 июня, в столице ожидаются опасные погодные условия. Уровень опасности является предпоследним в шкале предупреждений синоптиков.
Собеседник агентства уточнил: «Ожидается очень высокая температура, в дневные часы с 7 по 10 июня – сильная жара с максимальными температурами воздуха плюс 30-32 градуса». По словам метеорологов, причиной станет вынос теплых воздушных масс с юго-запада и хороший дневной прогрев.
Ожидается, что предстоящей ночью температура опустится до плюс 15 градусов, местами возможен кратковременный дождь, а на западе Подмосковья – гроза. Днем в пятницу, 6 июня, воздух прогреется до плюс 27 градусов, прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Синоптики предупреждают, что несмотря на жару, погода останется неустойчивой с вероятностью осадков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ближайшие выходные жители Московского региона смогут начать купальный сезон благодаря тому, что температура воды в реках и озерах в выходные достигнет плюс 18-20 градусов.
В регионе отмечается дневное потепление до 25-29 градусов, что на два-три градуса выше климатической нормы.