Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
В Москве задержали напавших и отобравших деньги на криминального курьера
В Москве задержали грабителей и криминального курьера после нападения
В Москве после ограбления задержали двух нападавших на курьера и самого курьера, причастного к мошенничеству, их заключили под стражу, сообщили в прокуратуре Москвы.
По данным прокуратуры, 28-летний курьер, используя кодовое слово, получил деньги у 52-летнего мужчины якобы для помощи в раскрытии преступления. Через несколько минут после этого на курьера напали двое неизвестных, избили его и забрали полученные деньги, сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
В прокуратуре отметили, что двое мужчин задержаны, им предъявлено обвинение в совершении грабежа. К уголовной ответственности привлечен, в том числе, курьер, которому предъявлено обвинение в совершении мошенничества.
Всем троим суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее правоохранители провели силовую операцию в жилом комплексе на юго-западе Москвы и задержали мужчин по подозрению в дерзком ограблении курьера в «Москва-Сити».
Задержанные похитили у курьера чемодан с 127 млн рублей и скрылись с места преступления.