Губернатор Вологодской области предложил усилить контроль над вейпами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вологодская область предложила передать регионам полномочия по регулированию времени, условий и мест розничной торговли никотинсодержащей продукцией, включая устройства для ее потребления, передает РИА «Новости». Как отметил губернатор Георгий Филимонов, речь идет о жизни и здоровье детей, а народосбережение является одной из важнейших задач властей области.

Филимонов сообщил, что инициатива уже оформлена в виде законопроекта и направлена в Госдуму России. В настоящее время у регионов отсутствует право самостоятельно определять правила розничной продажи вейпов и других подобных товаров.

Губернатор также рассказал о поддержке со стороны председателя Госдумы Вячеслава Володина и о дальнейшем намерении вести работу по зачистке рынка от торговых точек, незаконно реализующих алкоголь. В регионе также активно развивается программа финансовой поддержки, в том числе микрозаймы до пяти миллионов рублей под 3% годовых для перепрофилирования бизнеса, ранее торговавшего алкоголем.

Филимонов подчеркнул, что Вологодская область уже добилась положительных результатов: за последние месяцы закрылись 244 алкомаркета из 610, а количество абортов по медицинским показаниям сократилось с 420 до 32 за март-апрель. Врачи, участвующие в программе сохранения беременности, получают выплаты по программе «Защити меня сегодня».

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Евгений Марченко направил обращение к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверки ларьков, торгующих вейпами и табаком, на предмет соблюдения законодательства в регионах России. Власти увеличили штрафы за продажу вейпов детям до 2 млн рублей. В 2025 году в России рассматривается возможность полного запрета продажи вейпов.