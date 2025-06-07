  • Новость часаМирошник заявил о нежелании Украины забирать тела военных
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина отказывается по-человечески похоронить своих погибших
    Эксперт назвал причину внезапного отказа Киева принимать тела военнослужащих ВСУ
    Российские войска захватили новейший интеллектуальный FPV-дрон ВСУ
    Эксперт объяснил слова Трампа про повод для России «разбомбить к чертям» Украину
    Названо место нахождения рефрижераторов с телами украинских военных
    ВС России нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины
    Подполье заявило об уничтожении сотен военных ВСУ в Харькове
    Рябков напомнил Западу об испытаниях российских ракетных комплексов
    Хилл: Британия находится в состоянии войны с Россией
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Лучший памятник Пушкину

    Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы должны быть благодарны русскому языку

    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

    33 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Сколько шагов еще надо сделать к регулированию миграции

    В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?

    6 комментариев
    7 июня 2025, 16:48 • Новости дня

    «Мисс Эквадор» умерла за несколько дней до свадьбы

    «Мисс Эквадор» умерла за несколько дней до свадьбы
    @ lorearguello97

    Tекст: Вера Басилая

    Обладательница титула «Мисс Эквадор» Мария Лорена Аргуэлло скончалась в возрасте 28 лет всего за несколько дней до своей свадьбы.

    О смерти Марии Лорены Аргуэлло сообщили организаторы национального конкурса красоты, передает Ura.ru.

    Ей было 28 лет, и вскоре должна была состояться ее свадьба. Причина смерти девушки не раскрывается. Представители конкурса выразили соболезнования близким и родным Марии Аргуэлло.

    Жених девушки рассказал, что пара завершила все приготовления к церемонии, и трагедия произошла буквально накануне свадьбы. Он отметил, что потеря невесты стала для него тяжелым испытанием.

    Мария Аргуэлло родилась 12 марта 1997 года,получила медицинское образование и недавно окончила обучение по специальности «хирургия» в Университете Лас-Америкас. В 2024 году она впервые участвовала в конкурсе красоты, представляя столицу Эквадора Кито.

    7 июня 2025, 01:46 • Новости дня
    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил о поводе для России «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Недавние украинские атаки на Россию дали российской стороне повод «разбомбить к чертям» Украину, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США выразил надежду, что угроза перерастания конфликта на Украине в ядерный не возникнет. Он подчеркнул, что ему не понравились действия Киева, передает РИА «Новости».

    «Они дали (президенту России Владимиру) Путину повод пойти и разбомбить их в чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: «Ну вот, сейчас будет удар», – заявил Трамп.

    Трамп полагает, что Москва «не пойдет» на прекращение переговоров по урегулированию конфликта. При этом он заявил, что возможность введения дополнительных санкций против России сохраняется.

    Трамп заявил, что считает сенатский законопроект о новых санкциях против России «очень сильным», но решение о введении новых ограничений будет принимать лично. Он добавил, что не просил Сенат о смягчении предусмотренных законодательной инициативой ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты с возможностью нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.

    Украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены.

    В ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам на Украине.

    Коментарии (26)
    6 июня 2025, 19:20 • Новости дня
    Шеремет назвал жалобу Зеленского на военный ответ России «крокодильими слезами»
    Шеремет назвал жалобу Зеленского на военный ответ России «крокодильими слезами»
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет резко высказался о заявлении Владимира Зеленского по поводу массированного удара российских войск в ответ на атаки Киева.

    Как передает РИА «Новости», Михаил Шеремет прокомментировал жалобу Владимира Зеленского на массированный удар России по украинским объектам, назвав ее «крокодильими слезами». По словам депутата, Зеленский сначала организует атаки на российские аэродромы и гражданскую инфраструктуру, а затем притворяется жертвой, чтобы вызвать сочувствие.

    «Сначала Зеленский организует теракты против гражданской инфраструктуры в российских регионах и атаку на наши аэродромы, а потом льет крокодильи слезы из-за ответного удара, притворяясь, что ему кого-то жаль. Зеленский своими преступными террористическими выходками целенаправленно стремится накликать беду на Украину. Ему плевать на украинский народ и его будущее», – заявил Шеремет.

    Депутат добавил, что Зеленскому следует прекратить жаловаться и покинуть Украину, предоставив стране возможность к мирному существованию. Минобороны России ранее сообщило о массированном ударе по объектам Украины – среди пораженных целей значатся конструкторские бюро, предприятия оборонной промышленности, склады вооружения и тренировочные центры.

    Ведомство также указало, что недавние атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возникшие возгорания ликвидированы, пострадавших среди персонала нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим нанес удары по аэродромам со стратегической авиацией, атаковав не только Россию, но и Соединенные Штаты, а также подорвал всю систему стратегической стабильности между ядерными странами.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что необходимо дождаться результатов расследования по украинским ударам, прежде чем обсуждать возможные ответные действия России.

    Коментарии (22)
    7 июня 2025, 11:45 • Видео
    Европа не смогла отказаться от русского газа

    Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

    Коментарии (0)
    7 июня 2025, 01:18 • Новости дня
    Маск оценил шутку Медведева
    Маск оценил шутку Медведева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Американского предпринимателя Илона Маска развеселила шутка зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который с иронией предложил российскую помощь в разрешении конфликта миллиардера с Белым домом.

    Маск ответил на соответствующее сообщение Медведева в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) «смеющимся до слез» смайлом.

    Напомним, Медведев в шутливой форме предложил посредничество России в конфликте между Маском и администрацией США за плату в виде акций Starlink. Поводом к ссоре послужила инициатива главы Белого дома о налоговых послаблениях, которую Маск назвал «отвратительной мерзостью».

    Коментарии (15)
    7 июня 2025, 03:58 • Новости дня
    Рябков напомнил Западу об испытаниях российских ракетных комплексов
    Рябков напомнил Западу об испытаниях российских ракетных комплексов
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия будет определять цели испытаний новейших ракетных комплексов с учетом развития угроз национальной безопасности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Рябков указал на решение США и ряда западных стран в ноябре 2024 года разрешить Украине использовать их дальнобойные системы для ударов по территории России. По его словам, применение такого оружия невозможно без непосредственного участия специалистов из стран-производителей этих систем.

    Он также добавил, что военные западных стран оказывают помощь Киеву, включая предоставление данных спутниковой разведки, внесение полетных заданий и другие мероприятия, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Берлин намерен поддержать создание на Украине дальнобойных ракет без ограничения по дальности. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что отверточная сборка ракет Taurus на Украине не сделает их украинскими, а Германия окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

    Коментарии (10)
    7 июня 2025, 06:52 • Новости дня
    Российские войска захватили новейший интеллектуальный FPV-дрон ВСУ
    Российские войска захватили новейший интеллектуальный FPV-дрон ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумской области Украины разведывательная группа российских войск с помощью РЭБ обезвредила и захватила новейший украинский FPV-дрон с интеллектуальным наведением, сообщил офицер группировки российских войск «Север» с позывным «Витязь».

    «Витязь» сообщил, что удалось заполучить ударный FPV-дрон с «интеллектуальным захватом и сопровождением цели». БПЛА оснащен «малошумными винтами, разночастотными антеннами и системой гарантированного дистанционного подрыва», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по цехам по сборке ударных беспилотников, а также по местам их хранения и запуска.

    Коментарии (10)
    6 июня 2025, 19:04 • Новости дня
    Казахстан и Британия подписали план военного сотрудничества
    Казахстан и Британия подписали план военного сотрудничества
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Делегация казахстанского Минобороны подписала в Лондоне новый план военного сотрудничества с Британией, в него вошли обучение и миротворческие инициативы, сообщили в казахстанском военном ведомстве.

    План прописывает сотрудничество на 2025-2026 годы, делегацию министерства обороны Казахстана возглавил полковник Ербол Кумарбекулы, передает ТАСС со ссылкой на ведомство. В ходе встречи обсуждались текущие вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы развития взаимодействия в военной сфере.

    Ключевыми направлениями сотрудничества станут миротворческая деятельность, языковая подготовка и обучение казахстанских военнослужащих в высших военно-учебных заведениях Британии.

    Ранее аналогичный документ между оборонными ведомствами двух стран подписывался на 2022-2023 годы. В середине мая в МИД Казахстана также отмечали обсуждение вопросов обороны и совместного участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН, в которых казахстанские военные задействованы с 2014 года.

    Политолог Владимир Лепехин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что соглашение по редкоземельным металлам Казахстана и Британии ставит под угрозу казахстанский суверенитет.

    Коментарии (53)
    7 июня 2025, 10:41 • Новости дня
    Подполье заявило об уничтожении сотен военных ВСУ в Харькове
    Подполье заявило об уничтожении сотен военных ВСУ в Харькове
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Ночью в Харькове были уничтожены сотни военных ВСУ и нарушены поставки вооружения на фронт, удары также пришлись по складам и производству беспилотников.

    В результате ночных ударов по Харькову были уничтожены сотни военнослужащих ВСУ, нарушены ротация и поставки вооружения на фронт, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По его словам, удары пришлись по ключевым пунктам связи, а также местам дислокации украинских военных и иностранных наемников. Лебедев заявил: «Погибших бандеровцев сотни... Очень хорошо ударили по связи и логистике. Нарушена ротация и поставки вооружения на фронт».

    Кроме того, по словам координатора подполья, ударами были уничтожены цеха по производству беспилотных летательных аппаратов и склады. Он подчеркнул, что атаки нанесли ощутимый урон противнику и затруднили дальнейшее снабжение и организацию обороны.

    Аналогичные удары были нанесены и по Тернополю, где были поражены объекты энергетической инфраструктуры и военная часть ВСУ в пригороде. Лебедев уточнил, что речь идет о серии атак, нацеленных также на энергетическую систему региона.

    В подполье отметили, что операция была проведена с применением высокоточного оружия, беспилотников и ракет. По информации Лебедева, все намеченные цели были поражены, что нанесло значительный урон военной инфраструктуре ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате серии ночных ударов были поражены системы ПВО, склады боеприпасов и пункты дислокации с наемниками в ряде областей на Украине. В тот же день удары нанесли по аэродрому Житомира и портовой логистике Одессы.

    Коментарии (16)
    6 июня 2025, 22:37 • Новости дня
    В Раде заявили о «личном приказе» Зеленского не забирать тела украинских военных

    Депутат Дмитрук заявил о якобы личном приказе Зеленского не забирать погибших

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский лично запретил забирать тела погибших украинских военных вопреки достигнутым в Стамбуле договоренностям, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский лично распорядился не забирать тела погибших украинских военных после договоренностей между российской и украинской делегациями в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    По его словам, приказ последовал, несмотря на предложение о прекращении огня на отдельных участках и обмене телами погибших.

    Депутат уверен, что подобная политика может привести к вспышке гражданского гнева и даже спровоцировать гражданское противостояние внутри страны против действующей власти.

    Напомним, российская сторона планирует передать Киеву 6 тыс. тел украинских военных, часть из которых удалось идентифицировать с помощью тестов ДНК.

    Владимир Зеленский отказался принять идею России о временном перемирии на Украине для сбора тел и потребовал полного прекращения огня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему решение России передать тысячи тел военных ВСУ оказалось неожиданным для Зеленского.

    Коментарии (24)
    7 июня 2025, 14:41 • Новости дня
    Эксперт назвал причину внезапного отказа Киева принимать тела военнослужащих ВСУ

    Эксперт Матвийчук: Украина не принимает тела убитых по распоряжению Зеленского

    Эксперт назвал причину внезапного отказа Киева принимать тела военнослужащих ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Команду не забирать тела погибших военнослужащих ВСУ отдал Зеленский, потому что на социальные выплаты семьям пришлось бы выделить огромные деньги, которых у Украины нет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Анатолий Матвийчук. О том, что Киев неожиданно перенес сроки приемки тел и обмена военнопленными, заявил в субботу помощник президента России Владимир Мединский.

    «После того, как Зеленскому было доложено о результатах переговоров в Стамбуле 2 июня, он оценил действия своей делегации одним словом – «идиоты». Это говорит о том, что Зеленский дал команду не забирать тела погибших, потому что за каждого убитого власти обязаны выплачивать семьям компенсации», – отметил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    По его словам, кроме того, на Украине должны выплачивать семьям долговременные пособия в результате потери кормильца: «Это огромные расходы для страны, счет идет на триллионы гривен, которых в бюджете нет. Поэтому в Киеве категорически отказываются принимать тела, которые сейчас числятся на Украине как без вести пропавшие. Принять тела – значит, взять на себя социальную ответственность перед родственниками».

    Матвийчук считает, что призыв Москвы забрать тела погибших не будет услышан. «Это еще раз говорит о том, что ничего человеческого у киевского режима нет. Зеленскому не выгодно принимать эти тела. А ведь любая мировая религия говорит о том, что с умершими нужно проститься с почтением, предать по-человечески земле, но у киевских властей такого понимания нет», – подчеркнул спикер.

    В субботу глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена военнопленными. Он уточнил, что российская сторона призывает Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.

    По его словам, в рамках начала процесса обмена Украине также был передан первый список из 640 военнопленных, которые относятся к категориям «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь» – военнопленные младше 25 лет. Российская сторона ожидает ответных шагов со стороны Киева.

    Коментарии (9)
    6 июня 2025, 17:46 • Новости дня
    В Рязанской области на военном объекте предотвращен теракт с применением БПЛА
    В Рязанской области на военном объекте предотвращен теракт с применением БПЛА
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Росгвардейцы не дали осуществиться террористическому акту с беспилотником на военном объекте в Рязанской области, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

    Бойцы Росгвардии охраняли военный объект, они вычислили злоумышленника, готовившего теракт с применением дрона, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    При задержании боевик оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали. При нем нашли травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

    В Крыму ранее задержали агента украинских спецслужб, который изготовил самодельную бомбу.

    Коментарии (11)
    6 июня 2025, 18:32 • Новости дня
    Россия запатентовала технологию запуска дронов с космической станции
    Россия запатентовала технологию запуска дронов с космической станции
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В РФ завершили регистрацию патента на уникальную систему, позволяющую запускать дроны прямо с будущей национальной космической станции.

    Россия зарегистрировала патент на новую технологию запуска дронов с космической станции, передает РИА «Новости».

    Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров во время выступления на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам. Он подчеркнул, что технология будет реализована на Российской орбитальной станции, запуск которой запланирован на 2030 год.

    Мантуров отметил, что новая платформа станет первой в мире космической станцией-дроном с роботизированными системами обслуживания. По его словам, модульная структура российской станции позволит поэтапно внедрять инновационные решения, включая технологию запуска дронов. Запатентованное решение создано для повышения эффективности эксплуатации орбитальных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство одобрило выделение крупной суммы на расширение нацпроекта, чтобы добавить направления космической науки и атомной энергетики. Национальный космический проект в России включает создание сети из более чем 100 аппаратов для координации беспилотных авиационных систем.

    Коментарии (35)
    7 июня 2025, 13:09 • Новости дня
    Хилл: Британия находится в состоянии войны с Россией
    Хилл: Британия находится в состоянии войны с Россией
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Великобритания находится в состоянии войны с Россией, заявила советник по вопросам обороны Соединенного королевства Фиона Хилл в интервью изданию Guardian.

    По ее словам, Россия укрепилась как противник в такой степени, которую, как считает Хилл, британские власти не могли полностью предсказать, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что Великобритания оказалась в опасном положении из-за якобы российской угрозы и непредсказуемости политики США. По мнению Хилл, в геополитическом плане Британия находится «между молотом и наковальней».

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о начале крупномасштабной подготовки британских вооруженных сил к потенциальным боевым действиям и об увеличении оборонных вложений.

    Глава министерства обороны Британии Джон Хили подчеркнул готовность построить до 12 атомных подводных лодок.

    До этого британские власти решили начать крупнейшее с холодной войны расширение оборонных возможностей страны и планируют закупить у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие.

    Коментарии (11)
    6 июня 2025, 20:10 • Новости дня
    У «Оземпика» выявлен приводящий к потере зрения побочный эффект
    У «Оземпика» выявлен приводящий к потере зрения побочный эффект
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский фармакологический регулятор обнаружил у препаратов с семаглутидом (препараты «Оземпик», «Вегови» и «Ребелсас») неожиданный побочный эффект, способный вызвать потерю зрения у одного из 10 тыс. пациентов.

    Эти лекарства датской компании Novo Nordisk содержат действующее вещество семаглутид и предназначены для лечения диабета и ожирения, передает РИА «Новости». Комитет оценки рисков в сфере фармаконадзора (PRAC) Европейского агентства лекарственных средств (EMA) провел исследование из-за подозрений о возможном повышенном риске развития передней неартериитной ишемической невропатии зрительного нерва (NAION).

    Это глазное заболевание может привести к потере зрения. PRAC пришел к выводу, что NAION – это очень редкий побочный эффект семаглутида.

    В публикации уточняется, что «очень редким» признан эффект, который может возникнуть у одного из 10 тыс. принимающих препарат. В связи с этим EMA рекомендовало производителям семаглутида обновить инструкции к лекарствам и добавить сведения о NAION.

    Регулятор также отметил, что при появлении потери зрения после применения препаратов пациентам следует немедленно прекратить их прием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии умерли более 80 человек после применения препаратов для похудения и лечения диабета, включая «Оземпик» и «Мунджаро».

    Коментарии (3)
    6 июня 2025, 18:25 • Новости дня
    Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в сосисках известной марки

    Сальмонелла выявлена в сосисках марки «Папа может» Останкинского мясокомбината

    Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в сосисках известной марки
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В партии сосисок «Молочные» марки «Папа может», реализуемых через сеть «Светофор», обнаружены бактерии сальмонеллы.

    Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в сосисках «Молочные» бренда «Папа может» Останкинского мясокомбината согласно протоколу ФГИС «Единый реестр проверок». Пробы отобраны в торговой точке сети «Светофор» в Тверской области. Зараженная партия выпущена на предприятии в городе Гагарин Смоленской области, где находятся основные мощности производителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роскачество выявило нарушения в микробиологических показателях у зефира «Лянеж» и «Белевский зефир», произведенных в Петербурге и Тульской области.

    А во время расследования массового отравления в кафе Братска специалисты обнаружили ДНК сальмонелл у одного из работников заведения и у части заболевших.

    Коментарии (9)
    7 июня 2025, 05:58 • Новости дня
    Директор ФБР нашел «тайную» комнату в штаб-квартире бюро
    Директор ФБР нашел «тайную» комнату в штаб-квартире бюро
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В штаб-квартире ФБР обнаружена скрытая комната, где хранились документы и жесткие диски, сообщил директор бюро Кэш Патель.

    Патель заявил об этом в интервью Джо Рогану. «Когда я впервые попал в бюро, то обнаружил в здании имени Гувера (штаб-квартира ФБР ) комнату, которую (экс-глава ФБР Джеймс) Коми и другие скрывали от мира», – приводит слова Пателя РИА «Новости».

    В помещении находилось множество документов и компьютерных жестких дисков, о которых, как заявил Патель, ранее «никто не слышал». Он уточнил, что в настоящее время его сотрудники приступили к изучению найденных материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Патель грозит провести масштабные изменения в ФБР, предполагающие смену всей парадигмы работы ведомства. Сенат США утвердил его на пост директора ФБР минимальным большинством в 51 голос. Его назначение сопровождалось длительными спорами и скандалами.


    Коментарии (4)
    Главное
    Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена пленными
    Маск удалил пост о Трампе и списках Эпштейна
    Депутат Ивлев напомнил Мерцу о декларации поражения Германии
    Участники ОПГ создали цех переделки оружия в ТЦ «Горбушкин двор»
    Мерца сравнили с женихом после переговоров с Трампом
    Newsweek: Отмена контрактов SpaceX грозит США зависимостью от России
    Директор ФБР нашел «тайную» комнату в штаб-квартире бюро

    Китай может обрушить мировой автопром

    США, Европа и Япония бьют тревогу. Китай создал дефицит редкоземельных металлов для автомобильной промышленности – и уже есть первые пострадавшие: Ford и Suzuki, останавливающие выпуск своих популярных моделей. Если так пойдет и дальше, то автомобильные заводы встанут по всему миру. Один день простоя стоит десятки миллионов долларов, а неделя – это не просто убытки, а срыв годовых планов. Что затеял Китай? Подробности

    Перейти в раздел

    Ермак привезет Зеленскому из США только плохие новости

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак задерживается в Вашингтоне, где пытается оправдать ошибки Владимира Зеленского и вернуть США на антироссийский фронт. Но стало только хуже: глава американского государства Дональд Трамп впервые заговорил о введении против Украины санкций. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина отказывается по-человечески похоронить своих погибших

    Киев неожиданно перенес запланированный на субботу прием тел погибших военнослужащих и сдвинул на неопределенный срок обмен пленными. Договоренность о передаче 6 тыс. тел была достигнута по итогам второго раунда переговоров в Турции. Сейчас в рефрижераторах в Брянской области готовы к передаче более тысячи тел. К отправке готовятся еще четыре эшелона. Но, как говорят эксперты, у Киева есть несколько причин не принимать тела погибших. Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль вооружает Европу против России

    Европе и НАТО в целом остро не хватает вооружений, и этим немедленно воспользовался Израиль. Поставки израильского оружия в страны ЕС выросли до рекордного уровня, и Тель-Авив нимало не смущает тот факт, что эти вооружения в Европе предназначены явно для агрессии против России. Упуская из виду то, какой может стать реакция Москвы на происходящее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа не смогла отказаться от русского газа

      Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

    • Маск против Трампа. Чья возьмет?

      Самый богатый человек мира поссорился с самым влиятельным. Примерно в таких словах в СМИ комментируют конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Дружба переросла во вражду и истерику буквально за несколько суток.

    • За что Трамп ненавидит Зеленского

      Президент США Дональд Трамп испытывает «особую личную неприязнь» к Владимиру Зеленскому и называет его «плохим парнем», утверждают американские СМИ. У этого есть три основные причины.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп и Маск устроили перепалку в социальных сетях

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации