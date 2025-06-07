Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
«Мисс Эквадор» умерла за несколько дней до свадьбы
Обладательница титула «Мисс Эквадор» Мария Лорена Аргуэлло скончалась в возрасте 28 лет всего за несколько дней до своей свадьбы.
О смерти Марии Лорены Аргуэлло сообщили организаторы национального конкурса красоты, передает Ura.ru.
Ей было 28 лет, и вскоре должна была состояться ее свадьба. Причина смерти девушки не раскрывается. Представители конкурса выразили соболезнования близким и родным Марии Аргуэлло.
Жених девушки рассказал, что пара завершила все приготовления к церемонии, и трагедия произошла буквально накануне свадьбы. Он отметил, что потеря невесты стала для него тяжелым испытанием.
Мария Аргуэлло родилась 12 марта 1997 года,получила медицинское образование и недавно окончила обучение по специальности «хирургия» в Университете Лас-Америкас. В 2024 году она впервые участвовала в конкурсе красоты, представляя столицу Эквадора Кито.