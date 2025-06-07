Стартовало обучение второго потока образовательной программы «Время Героев»

Tекст: Вера Басилая

Обучение второго потока президентской программы «Время героев» началось на базе Мастерской управления «Сенеж». В этом году в программе участвуют 85 слушателей, среди которых 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества. Программа реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению Владимира Путина.

«29 февраля 2024 года в своем послании Федеральному собранию президент впервые сказал о создании этой программы. Это личная идея президента, его последовательная позиция, заключающаяся в том, что люди, которые доказали свой патриотизм, свою преданность стране в условиях специальной военной операции, и есть настоящая элита страны. Мы выполняем поручение президента, реализуя эту программу на базе мастерской «Сенеж», – заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что программа строится на опыте и рекомендациях участников первого потока.

Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил, что «программа «Время героев» объединяет лучших преподавателей и руководителей органов власти, готовых делиться опытом и знаниями, чтобы помочь нашим защитникам раскрыть свой потенциал на государственной и муниципальной службе. Из числа участников первого потока уже более 40 человек назначены – это половина потока».

Телеведущий Владимир Соловьев напомнил о главной миссии участников: они призваны стать примерами для ветеранов СВО, интегрируясь в гражданскую службу.

Участники второго потока выражают надежду на глубокое освоение управленческих навыков и адаптацию к мирной жизни. Так, Герои России Тимур Курилкин и Олег Пивоваров рассчитывают на обогащение практическими знаниями и обмен опытом между потоками. Старший лейтенант Юлия Муллагалиева отметила стремление к профессиональному росту и развитию командной работы.

Программа «Время героев» стартовала по инициативе Владимира Путина, который объявил о ней 29 февраля 2024 года. Первый поток завершил обучение в мае 2024 года, его участники получили теоретические знания, а также прошли стажировки. 43 выпускника уже получили назначения на руководящие должности на федеральном и региональном уровне.