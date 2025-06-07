Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
Стартовало обучение второго потока образовательной программы «Время Героев»
Обучение второго потока президентской программы «Время героев» началось на базе Мастерской управления «Сенеж», всего зарегистрированы 85 участников, включая 31 Героя России и 72 кавалеров ордена Мужества.
Обучение второго потока президентской программы «Время героев» началось на базе Мастерской управления «Сенеж». В этом году в программе участвуют 85 слушателей, среди которых 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества. Программа реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению Владимира Путина.
«29 февраля 2024 года в своем послании Федеральному собранию президент впервые сказал о создании этой программы. Это личная идея президента, его последовательная позиция, заключающаяся в том, что люди, которые доказали свой патриотизм, свою преданность стране в условиях специальной военной операции, и есть настоящая элита страны. Мы выполняем поручение президента, реализуя эту программу на базе мастерской «Сенеж», – заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что программа строится на опыте и рекомендациях участников первого потока.
Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил, что «программа «Время героев» объединяет лучших преподавателей и руководителей органов власти, готовых делиться опытом и знаниями, чтобы помочь нашим защитникам раскрыть свой потенциал на государственной и муниципальной службе. Из числа участников первого потока уже более 40 человек назначены – это половина потока».
Телеведущий Владимир Соловьев напомнил о главной миссии участников: они призваны стать примерами для ветеранов СВО, интегрируясь в гражданскую службу.
Участники второго потока выражают надежду на глубокое освоение управленческих навыков и адаптацию к мирной жизни. Так, Герои России Тимур Курилкин и Олег Пивоваров рассчитывают на обогащение практическими знаниями и обмен опытом между потоками. Старший лейтенант Юлия Муллагалиева отметила стремление к профессиональному росту и развитию командной работы.
Программа «Время героев» стартовала по инициативе Владимира Путина, который объявил о ней 29 февраля 2024 года. Первый поток завершил обучение в мае 2024 года, его участники получили теоретические знания, а также прошли стажировки. 43 выпускника уже получили назначения на руководящие должности на федеральном и региональном уровне.