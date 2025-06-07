Tекст: Дмитрий Зубарев

Около 2 тыс. человек приняли участие в протестном марше в Мадриде против увеличения военных расходов, пишет РИА «Новости». По словам организаторов, акцию поддержали около 70 коллективов, включая профсоюзы, политические партии и общественные организации.

Марш стартовал у вокзала Аточа, далее протестующие прошли по проспекту Прадо, мимо здания Конгресса депутатов и завершили акцию на площади Пуэрта-дель-Соль. Представительница партии Podemos Анхела заявила: «Марш, в котором приняло участие около двух тысяч, прошел по проспекту Прадо в Мадриде».

Участники выступили против планов правительства довести военные расходы до 2% ВВП и раскритиковали инициативы по перевооружению НАТО и ЕС. Протестующие также выразили обеспокоенность требованием США увеличить оборонные бюджеты стран НАТО до 5% ВВП. На финише акции организаторы призвали сохранить антивоенные и антифашистские традиции города, выступив за перенаправление средств на социальные нужды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители США и Европы заявили о страхе перед началом мировой войны в ближайшие годы.