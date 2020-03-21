Белый дом допустил увеличение трат на борьбу с коронавирусом до 2 трлн долларов

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу не исключил, что программа смягчения последствий распространения коронавируса в США может превысить 2 трлн долларов.

Кадлоу подчеркнул, что власти Соединенных Штатов готовы направить на устранение последствий пандемии средства в размере около 10% ВВП, передает ТАСС.

«Давайте не будем забывать, что размер пакета [помощи] составит как минимум 1,4 трлн долларов, – заявил Кадлоу в интервью телеканалу Fox News. – При этом мы можем добиться его увеличения, чтобы оказать помощь отдельным отраслям, и тогда эта сумма превысит 2 трлн долларов».

Напомним, в прошлую пятницу президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Позднее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса на борьбу с коронавирусом 1,3 трлн долларов. Кроме того, Минфин США предложил раздать гражданам 500 млрд долларов, а ФРС обнулила базовую ставку в рамках борьбы с влиянием коронавируса на экономику США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о влиянии пандемии коронавируса на американскую экономику.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД