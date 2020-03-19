Минфин США предложил раздать гражданам 500 млрд долларов из-за коронавируса

Министерство финансов США детализировало предложения по пакету поддержки экономики в связи с коронавирусом: предлагается, в частности, раздать американцам до 500 млрд долларов наличными.

В меморандуме министерства указывается, что «предлагается одобрить и выделить средства на два раунда прямых выплат налогоплательщикам, которые проведет налоговая служба и бюро фискальных услуг: выплатить 250 млрд долларов начиная с 6 апреля и 250 млрд долларов начиная с 18 мая», передает РИА «Новости».

Предполагается, что выплаты будут зависеть от доходов налогоплательщиков.

Также минфин предлагает выделить 300 млрд долларов на кредитование малого бизнеса, 150 млрд долларов на гарантии заимствований проблемных отраслей экономики и отдельно 50 млрд долларов на поддержку авиационной индустрии – одной из наиболее пострадавших от эпидемии.

Ранее главный экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кудлоу сообщил, что всего пакет поддержки экономики составит рекордные 1,3 трлн долларов, что почти вдвое больше, чем было выделено на преодоление финансового кризиса 2008-2009 годов.

При этом предложения минфина должен одобрить конгресс, который по конституции США имеет исключительное право принимать бюджет.

По данным на вторник, в США коронавирусом заболели больше 5 тыс. человек, 85 человек умерли. В четверг сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом в Нью-Йорке за день удвоилось.

На минувшей неделе Трамп ввел в США общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса. Результаты проверки самого Трампа на коронавирус оказались отрицательными, при этом первый случай заражения выявлен в конгрессе.

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