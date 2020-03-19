Минфин США предложил раздать гражданам 500 млрд долларов из-за коронавируса

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19 марта, четверг | Последнее обновление — 09:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Цены на нефть скорректировались после падения до 17-летнего минимума
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Рубль пережил двойной удар
Вирус из Китая меняет подход к выборам
Коронавирус выработает в россиянах гражданское общество
Пандемия заставит Европу отказаться от русофобии
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Лимонов был классическим панком
Владимир Можегов, публицист
НБП осталась, возможно, лучшим художественным произведением Эдуарда Лимонова – писателя, не только сделавшего себя героем своих произведений, но и сами свои произведения претворившего в революционную реальность. Подробности...
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Коронавирус лишает Зеленского власти
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Власти Украины закрыли страну на карантин. Тем самым еще раз признали независимость ЛНР и ДНР, потерю Крыма и контроль их государства местными националистами. Если президент Зеленский не изменит ситуацию, то он рискует не досидеть до конца срока. Подробности...
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Нам повезло. Мы жили в одно время с гением
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Эдуард Вениаминович жил красиво и помер красиво. В смысле, в подходящее время – когда рушится и глобализм, и капитализм, и общество потребления – все, что он ненавидел и с чем боролся. Подробности...
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Как защититься от коронавируса
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Как мировые столицы переживают коронавирус
Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 мартаПодробности...
Коронавирус опустошил полки европейских магазинов
Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очередиПодробности...
Италия закрылась на карантин из-за коронавируса
В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театрыПодробности...
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