США собрались создать с Саудовской Аравией новый нефтяной альянс

В Министерстве энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа сформировать альянс с Саудовской Аравией с целью регулирования мировых цен на нефть, что может привести к выходу королевства из состава ОПЕК, сообщила The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, сторонники нефтяного альянса США с Саудовской Аравией ратуют за стабилизацию цен на энергоносители и предотвращение их обвала, произошедшего после переговоров ОПЕК+ в Вене в начале марта. Реализация этой идеи поможет упрочить отношения между США и Саудовской Аравией, а также помешать дальнейшему укреплению связей Эр-Рияда с Москвой, полагают источники, передает ТАСС.

По имеющимся у издания сведениям, в Минэнерго США рассматривают несколько вариантов реализации этой стратегии. Один из них предусматривает расширение полномочий правительства США не в сфере регулирования добычи нефти в Соединенных Штатах (контролируется частным сектором), а в плане более активного использования национальных запасов углеводородного сырья. В любом случае подготовка почвы для нефтяного альянса с Саудовской Аравией потребует несколько месяцев напряженных усилий, отмечают источники.

При этом, по их сведениям, упомянутый выше план пока не одобрен руководством Минэнерго США и Белым домом. Американская сторона пока не доводила концепцию такого альянса до сведения Эр-Рияда.

Накануне стало известно, что нефтяные компании США собрались снизить добычу углеводородов из-за обвала цен, случившегося после того, как 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о необходимости дополнительного сокращения объемов добычи.

Bloomberg утверждает, что в Кремле сочли позицию Эр-Рияда по сокращению добычи нефти шантажом, отмечая при этом, что «Путин – не тот человек, на которого можно оказать давление».

Глава Роснефти Игорь Сечин в свою очередь выразил уверенность, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти утратило свое значение, влияние на рынок оказывают другие факторы, в том числе политические, санкционные, фактор коронавируса, состояние рынка потребления, стагнации экономики.

Тем временем в США заподозрили Россию в «развязывании нефтяной войны» с целью «заставить американских производителей сланцевой нефти» сократить добычу.

Глава Роснефти выразил уверенность, что сланцевые проекты будут закрываться, так как текущий уровень цен на нефть не позволяет эффективно добывать сланцевую нефть. При этом он оценил себестоимость нефтедобычи компании в 3,1 доллара за баррель, отметив, что «ресурсная база даже без проведения дополнительных инвестиций в геологоразведку позволяет [компании] 22 года добывать [нефть], не снижая объемов добычи».

В Кремле отказались считать падение цен на нефть катастрофой для России.