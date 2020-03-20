Сечин заявил об утрате влияния ОПЕК+ на рынок нефти

Глава Роснефти Игорь Сечин выразил уверенность, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти утратило свое значение, влияние на рынок оказывают другие факторы.

«ОПЕК+, я думаю, в целом уже утратила то значение, которое мы придавали этому. Работают другие факторы: политические, санкционные, это и фактор коронавируса, состояние рынка потребления, стагнации экономики», – приводит слова Сечина ТАСС.

Так, по словам главы Роснефти, санкции США против Ирана и Венесуэлы убрали с рынка около 3 млн баррелей нефти в сутки.

При этом он призвал не драматизировать ситуацию при оценке влияния эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.

«С моей точки зрения, коронавирус – действительно серьезная проблема, которую надо учитывать при балансировке рынка. Но также не надо драматизировать эти вещи. Китай, как мы видим, уже практически справился с тем развитием эпидемии, там идет очень позитивная динамика по выздоровлению, по снижению новых заражений. Поэтому, как мне кажется, определенное средство уже найдено, и это, действительно, изоляция», – сказал Сечин в эфире программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24».

По оценке консалтинговой HIS Markit, глобальный спрос на нефть в марте-апреле может упасть на 10 млн б/с из-за влияния коронавируса.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Ранее стало известно, что нефтяные компании США собрались снизить добычу углеводородов из-за обвала цен, случившегося после того, как 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о необходимости дополнительного сокращения объемов добычи.

При этом в США заподозрили Россию в «развязывании нефтяной войны» с целью «заставить американских производителей сланцевой нефти» сократить добычу.

На этом фоне сенатор-республиканец Кевин Крамер призвал Трампа наложить эмбарго на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК, так как они якобы пытались подорвать производство нефти в США. Трамп пообещал разобраться в ситуации.

В Кремле отказались считать падение цен на нефть катастрофой для России, назвав вбросы о новых санкциях США «весенним обострением».