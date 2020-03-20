В Кремле не сочли нынешние цены на нефть катастрофой для России

Кремль не считает падение цен на нефть катастрофой для России, поскольку у страны накоплена достаточная финансовая подушка безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, это весьма неприятная ценовая конъюнктура. В этом плане можно согласиться», – цитирует ТАСС Пескова. Так он прокомментировал слова вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна, который назвал 25 долларов за баррель Brent катастрофической ценой для России.

Песков напомнил, что у России есть достаточный запас прочности.

«Неоднократно заявляли и наш президент, и наше правительство о том, что в течение нескольких лет у нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит возможность выполнения всех социальных обязательств, планов развития и так далее», – подчеркнул он.

Представитель Кремля также отметил, что между Россией и Саудовской Аравией нет ценовых войн на нефтяном рынке. По его словам, между странами хорошие партнерские отношения, передает РИА «Новости».

«Россия ни с кем никаких войн не ведет, и мы исходим из заявлений королевской семьи о том, что Саудовская Аравия тоже не ведёт ценовых войн», – сказал он.

Песков добавил, что у каждой страны есть свои бюджетные параметры и в зависимости от них выстраивается политика.

«Вы знаете, что бюджет России посчитан по 42 доллара за баррель. Конечно, эта (текущая) цена – она для нас неблагоприятная, но подушка безопасности есть, она когда нужно будет включится. И в краткосрочной, и среднесрочной перспективе ничего страшного не происходит», – отметил он.

Он также не стал комментировать тему возможных санкций. Он добавил, что «это скорее относится к категории, скажем так, весеннего обострения, спровоцированного коронавирусом, у страдающих русофобией», – сказал пресс-секретарь президента.

Вместе с тем Песков отказался говорить об инструкциях, которые Путин дает главе Минэнерго Александру Новаку по переговорам с ОПЕК.

«Мы никогда не раскрываем те инструкции, которые Путин дает Новаку, и не будем это делать на этот раз», – сказал он.

Также Песков заявил, что в Кремле понимают заявления президента США Дональда Трампа по нефти, поскольку в сланцевой добыче в США серьезный кризис.

«Действительно, многие компании сейчас страдают из-за низких цен на нефть. Мы знаем, что и огромный нефтяной сектор США сейчас находится в бедственном состоянии из-за этих цен. Я имею в виду тех, кто добывает сланцевую нефть. Там серьезный кризис, мы тоже это понимаем», – сказал представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия борются за долю на рынке, и это уронило цены на нефть до самых низких уровней за десятилетия.

По его словам, США вмешаются в ситуацию в «нужное время», а пока пытаются найти «нечто среднее» между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. С 1 апреля сделка перестанет действовать. На этом фоне цены на нефть начали резкое падение, вслед обрушились фондовые рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.

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