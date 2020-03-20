Сечин раскрыл себестоимость добычи в Роснефти

Глава Роснефти Игорь Сечин назвал операционные затраты компании на добычу нефти.

«У нас в целом операционные затраты низкие – 3,1 доллара на баррель. У нас есть весь набор механизмов для того, чтобы исполнить те планы, которые у нас есть», – приводит слова Сечина ТАСС.

«Наши операционные затраты позволяют нам достаточно долго работать в этом режиме. Ресурсная база даже без проведения дополнительных инвестиций в геологоразведку позволяет 22 года добывать, не снижая объемов добычи», – сказал Сечин.

«Важно сохранить долю на рынке. Цена корректируется, а вот если вы уйдете от своих потребителей, вы туда больше не вернетесь никогда», – добавил глава Роснефти.

Ранее стало известно, что нефтяные компании США собрались снизить добычу углеводородов из-за обвала цен, случившегося после того, как 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о необходимости дополнительного сокращения объемов добычи.

При этом в США заподозрили Россию в «развязывании нефтяной войны» с целью «заставить американских производителей сланцевой нефти» сократить добычу.

На этом фоне сенатор-республиканец Кевин Крамер призвал Трампа наложить эмбарго на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК, так как они якобы пытались подорвать производство нефти в США. Трамп пообещал разобраться в ситуации.

В Кремле отказались считать падение цен на нефть катастрофой для России, назвав вбросы о новых санкциях США «весенним обострением».