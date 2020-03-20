СМИ узнали о позиции Москвы по нефтяной войне с Эр-Риядом

Российский президент Владимир Путин не станет просить Саудовскую Аравию «о перемирии» в нефтяной войне, пишут западные СМИ.

Москва была готова к падению цен на нефть после разрыва сделки с Саудовской Аравией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Кремль считает позицию Эр-Рияда шантажом, и отмечают, что Россия сможет пережить кризис лучше, чем Саудовская Аравия, отмечает издание.

«Путин – не тот человек, на которого можно оказать давление», – заявил собеседник Bloomberg.

При этом издание отмечает, что Кремль открыт для сотрудничества в рамках ОПЕК+.

6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. С 1 апреля сделка перестанет действовать. На этом фоне цены на нефть начали резкое падение, вслед обрушились фондовые рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.