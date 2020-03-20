Кернес попросил правительство Украины открыть метро в Харькове

Мэр Харькова Геннадий Кернес попросил Кабмин открыть метрополитен, закрытый решением правительства Украины из-за карантина в связи с пандемией коронавируса, сообщили в Харьковском городском совете.

Кернес обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, указав на то, что метро в Харькове ежедневно перевозит около 800 тыс. пассажиров, что составляет около 50% общего объема пассажирских перевозок в городе. При этом карантинные ограничения на наземном транспорте в Харькове в последние три дня привели к массовым протестам и блокированию дорожных магистралей, сообщило украинское издание «Вести».

Кернес выразил уверенность, что транспортный коллапс в городе связан с тем, что водители отказываются от выхода на работу после наложенных штрафов за перевозку более 10 пассажиров. В связи с этим он попросил пересмотреть решение правительства Украины и восстановить работу метрополитена.

«Учитывая, что городской наземный пассажирский транспорт сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена, вследствие недостатка необходимого количества водителей и подвижного состава, считаем необходимым восстановить перевозки населения», – говорится в документе.

Напомним, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии авиасообщения с другими странами в связи с угрозой коронавируса. Позднее он поручил остановить на Украине работу метро, прекратить автобусное, авиа- и ж/д- сообщение.

Кернес отказался закрывать метро в Харькове, несмотря на призыв Зеленского. При этом мэр Харькова заявил: «в Италии работает и метро, и общественный транспорт, только там никто не ездит уже. Там одни трупики».

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