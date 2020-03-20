Лукашенко пошутил про «заражение» коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил, что его часто то «хоронят», то у него диагностируют коронавирус, хотя он в инфекцию не верит.

Лукашенко пообщался с одним из сотрудников частного предприятия «Адани», которое занимается выпуском медицинской техники и систем безопасности. Работник предприятия в конце беседы сказал, обращаясь к главе государства: «Желаю вам, не болейте», видео опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Свят, свят, свят… Ты, наверное, не те ресурсы читаешь. Меня через день то хоронят, то коронавирусы, то еще что-то», – в шутку сказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что сам лично не верит в коронавирус.

«Хотя… меня министр просветил, оказывается, вчера специалист говорит, (что, – прим. ВЗГЛЯД) коронавирусы давно у нас знакомы. И нынешний, новый, он на 90% похож по структуре с теми (ранее известными)… Просто 10% им еще надо разобраться в чем-то. А мы начинаем тут паниковать, кричать, гвалтовать. Надо работать, тьфу-тьфу-тьфу как в Белоруссии, тогда не будет как в Италии (вспышка коронавируса с большим числом жертв, – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Лукашенко, постучав по дереву и трижды сплюнув.

В понедельник правительство России закрыло границу с Белоруссией для передвижения людей. Лукашенко заявил, что его озадачило такое решение и он хотел бы обсудить его с российским коллегой Владимиром Путиным.

Политолог пояснил газете ВЗГЛЯД, что в Минске только делают вид, что считают коронавирус обычным фейком. Там все понимают, но притворяются по чисто политическим соображениям.

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