Названы основные достижения финалистов специализации «Наука» конкурса «Лидеры России»

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Вирусная «аннексия» Калининграда обернется крахом для Польши

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Польские пользователи соцсетей на фоне пандемии коронавируса решили помочь «голодающей» Калининградской области и призвали Варшаву забрать регион под свою юрисдикцию. В самом Калининграде такие призывы вызвали иронию, а военные эксперты напоминают: попытка захвата Калининградской области окончится крахом для любой страны–члена НАТО. Подробности...
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В России коронавирусу готовят суровое испытание

Изготовление вакцины занимает не меньше года, но поиски лекарства против COVID-19 максимально ускореныФото: Zuma/ТАСС
Отечественным вирусологам удалось расшифровать геном коронавируса. Это позволит ученым определить мутацию COVID-19, что важно при изучении вируса и разработки вакцины от него. Но ученые предупреждают, что хотя работа над препаратом и ведется несколькими странами, она займет от одного года до трех лет. Почему создание вакцины занимает так много времени? Подробности...
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В Сирии подрывают соглашение Турции и России

Турция использует свои конвои в Сирии вовсе не для того, о чем гласит Московское соглашениеФото: Ghaith Alsayed/АР/ТАСС
Турецкий конвой попал в джихадистскую засаду в Идлибе. Это не рядовое событие затяжной войны – подобное означает, что поставлено под вопрос одно из ключевых соглашений России и Турции. С кем столкнулись турецкие силы и почему это стало для них сюрпризом? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Что будет, если всех отправить домой

Иван Тимофеев, Программный директор Клуба "Валдай"
Как и любая эпидемия, COVID-19 – временное явление. Однако сам факт чрезвычайной ситуации может спровоцировать изменения, которые останутся с нами надолго. Уже в ближайшем будущем белыми воронами могут стать компании, не переходящие на «дистанционку» там, где это физически возможно. Подробности...

Готовому к самоуничтожению человечеству невозможно подобрать лекарство

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России пора забрать свое у Украины и Прибалтики

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              Названы основные достижения финалистов специализации «Наука» конкурса «Лидеры России»

              20 марта 2020, 16:05

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Стали известны подробности о достижениях полуфиналистов и финалистов специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

              Полуфиналист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Евгений Парфенов из Уфы – доктор технических наук, профессор кафедры теоретических основ электротехники Уфимского государственного авиационного технического университета. Он руководит командой разработчиков имплантов из металла с так называемыми «живыми» покрытиями, которые имитируют структуру человеческой кости, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

              «К ней максимально приближен их физический, химический и биологический состав. Сейчас люди активно пользуются имплантами третьего поколения без покрытий, а наша разработка со специальными медицинскими материалами относится уже к четвертому поколению имплантов. Специальная последовательность аминокислот «говорит» клеткам: «Ребята, вам сюда». Так что металлический имплантат становится, как своя кость и не болит», – рассказал о своей разработке Парфенов.

              На кафедре парфенов организовал научно-технический клуб школьников «Позитроник», где ребята делают своими руками полезные устройства для семьи. Для этого получают знания в области программирования, электроники и облачных технологий. Например, они создали онлайн-систему мониторинга показателей пульса для бабушек и дедушек. Этот проект Парфенов представлял в рамках конкурсного задания «Сердце лидера».

              Финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Михаил Застрожин из Москвы – кандидат наук, ведущий научный сотрудник ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы». Ему 28 лет, но уже в 2020 году он будет защищать докторскую диссертацию. Молодой ученый занимается фармакогенетикой – наукой, изучающей влияние генов и изменений в них на эффективность и безопасность терапии.

              «Мы изучаем, как гены и связанные с ними молекулярные биомаркеры, например, плазменные концентрации микро-РНК, связаны с эффективностью и безопасностью лекарств. На основе фундаментальных исследований мы делаем прикладные разработки – системы поддержки принятия решений для врачей. Они дают возможность фармакогенетическим лабораториям интерпретировать результаты фармакогенетического тестирования. На практике это означает, что по результатам анализов врач получает документ с рекомендациями по выбору и дозированию тех или иных препаратов: какое лекарство можно назначать, какое нельзя, какое будет наиболее эффективно и безопасно для пациента. Пока это прототип, который мы дорабатываем, чтобы сделать коммерческим продуктом», – рассказал он.

              Отмечается, что отличительная черта научной работы Застрожина и его коллег – широкая область применения.

              «На сегодняшний день те компании, которые работают в этой области, как правило, сосредоточены на определенных областях – психиатрии, кардиологии и других. Наше отличие в том, что мы охватываем практически все врачебные специализации и можем формировать отчеты для практически любых пациентов. Наиболее актуальны эти разработки для «проблемных» пациентов, например, таких, у кого высокий риск развития нежелательных реакций на лекарства или для тех, у кого терапия имеет низкую эффективность», – пояснил он.

              Финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Екатерина Скорб, профессор, директор НОЦ Инфохимии университета ИТМО из Санкт-Петербурга работает в России с 2017 года. До этого ее карьера развивалась заграницей, в частности в Германии и США. В Россию она вернулась потому, что считает лучшим местом для внедрения междисциплинарных специальностей.

              Она занимается развитием инфохимии – кодированием информации на молекулярном уровне.

              «Мы делаем материалы, которые могут взаимодействовать с живыми системами. Это междисциплинарное направление, где требуются ученые новой формации. Они должны знать не только химию, но и хорошо разбираться в математике, программировании, других областях. «Продуктом» нашей научной деятельности являются «умные» материалы. Они используются в медицине, строительстве, автомобильной промышленности. Примером такого материала можно назвать «самозалечивающиеся» покрытия, в разработке которых я участвовала в Германии. Мы создали капсулы, которые при добавлении в краску реагируют на изменение кислотного баланса при коррозионном процессе автомобилей. Они «открываются», «залечивают» коррозионную зону и «закрываются». Другой пример – системы с сенсорами, которые используются для диагностики в медицине ранних стадии заболеваний. Уже в России мы разработали такой сенсор для диагностики ранних стадий мочекаменной болезни», – рассказала Скорб.

              Финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Михаил Кузьмин из Иркутска руководит кафедрой «Металлургия легких металлов» Иркутского национального исследовательского технического университета. Он также занимается преподавательской и научной деятельностью, сотрудничает с зарубежными университетами, в частности с университетами Гонконга. Своим основным научным достижением Кузьмин считает разработку способа получения алюминиевого сплава с использованием отходов кремниевых производств.

              «Это социальный проект, который я представляю на конкурсе. Был создан научный коллектив, результатом работы которого стал научный проект, уже готовый к внедрению. Он принесет конкретный экономический эффект производству. Также он обладает социальным значением, его влияние за счет повышения экологической безопасности территорий, прилегающих к металлургическим предприятиям, серьезно», – рассказал ученый.

              Финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Сергей Фейлер из Новокузнецка работает начальником отдела проектного менеджмента в Сибирской горно-металлургической компании. До этого он возглавлял кафедру металлургии черных металлов в Сибирском государственно индустриальном университете. В 2018 году был признан «Лучшим ученым Кузбасса в области технических наук».

              На счету Фейлера более 100 научных публикаций по тематике металлургии. В основном они посвящены вопросу повышения качества стали и улучшения технико-экономических показателей сталеплавильного производства.

              «Одной из основных проблем металлургии, требующей непрерывного внимания, является обеспечение качества металлопродукции в соответствии с современным уровнем потребительских запросов. И уменьшение загрязненности стали неметаллическими включениями является одним из направлений повышения качества металлопродукции. В процессе внепечной обработки и непрерывной разливки стали загрязнение неметаллическими включениями неизбежно. В период моей трудовой деятельности в Сибирском государственном индустриальном университете мы провели комплекс экспериментов, направленных на исследование потоков металлического расплава на различных технологических этапах с использованием методов как физического, так и математического моделирования», – рассказал он.

              Результаты проведенных исследований позволили разработать конструкцию огнеупорных элементов и промежуточного ковша машины непрерывного литья заготовок. Комплексное использование предложенных разработок в производственных условиях позволяет обеспечить оптимальный скоростной режим потоков расплавленного металла со снижением турбулентности расплава при переливе из сталеразливочного ковша в промежуточный. Это способствовало переносу неметаллических включений в шлак, покрывающий поверхность металла, и исключило захват неметаллических включений и дальнейшее их попадание в кристаллизатор.

              Полуфиналист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Марина Будько из Санкт-Петербурга – доцент университета ИТМО, кандидат технических наук более 18 лет работает в сфере образования.15 лет она посвятила ИТМО, где прошла путь от ассистента до заместителя декана по научной и проектной деятельности.

              «Самые интересные мои проекты – разработка и запуск отечественной платформы для беспилотников, которая существует по сей день, и работы по автоматизации процессов. В качестве проекта для конкурса я выбрала автоматизацию практики в университете. Это довольно актуальная задача и обязательная дисциплина, которая позволяет вузу плодотворно сотрудничать с предприятиями. Этот проект направлен на передачу накопленных знаний и обмен опытом», – подчеркнула Будько.

              Полуфиналист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020», кандидат технических наук Алексей Рабин из Санкт-Петербурга гордится тем, что представляет единственный в стране вуз, в названии которого есть словосочетание «аэрокосмическое приборостроение». Он признался, что пришел на конкурс не за должностью, а за партнерами.

              «Как директор центра координации научных исследований, я занимаюсь интеграцией проектов, работаю над актуальными задачами, где усилий одного вуза недостаточно. И площадка конкурса – идеальное место, где я могу найти единомышленников и партнеров, чтобы совместно с вузами и предприятиями других городов разрабатывать новые комплексные решения. Например, мы создаем технологии для спутников в сотрудничестве с АО «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева, которому принадлежит до 75% объема разработок оборудования для спутников нашей страны. Кроме того, вносим вклад в разработку мировых стандартов связи для космических аппаратов», – рассказал полуфиналист конкурса.

              Напомним, конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

              На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 тыс. 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 гг.) пришло 199 тыс. заявок; во втором сезоне (2018-2019 гг.) – 227 тыс. заявок. В сезоне 2019-2020 гг. в дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 тыс. 732 регистрации, 22 тыс. 272 заявки подано на специализацию «Наука» и 9 тыс. 745 – на специализацию «Здравоохранение».

              Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

              За два года назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.

              Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Интер РАО, Роснефть, РусГидро, Сибур, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group.

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