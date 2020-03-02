Выявлены тысячи фейковых вбросов о массовом заражении коронавирусом в Москве

Компания Group-IB выявила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве. По данным компании, «информационная атака» распространяется через боты в соцсети «ВКонтакте» и «вбросы» в мессенджерах.

Отмечается, что целью атаки является «самая восприимчивая аудитория – женская»: сообщения приходят в группы в мессенджерах при детских садах, школах, на форумы мам, уточняют в компании. В Group-IB сообщили, что ищут заказчиков атаки и планируют передать информацию в правоохранительные органы, передает «Коммерсант».

«ВКонтакте» связалась с Group-IB для дополнительного изучения отчета компании.

«Наша команда модерации на постоянной основе ведет мониторинг и блокирует пользователей и сети ботов, которые устраивают массовые рассылки однотипной информации», – пояснили в пресс-службе компании.

«ВКонтакте» добавили, что ограничивают доступ к информации, которая вводит в заблуждение – в том числе и по теме коронавируса, а также, совместно с ВОЗ готовят информационные материалы о коронавирусе.

В родительских чатах представители школ рассылают опровержения фейковых сообщений. «Уважаемые родители! Вы знаете, что у нас в школе все благополучно и спокойно. Тем не менее, в некоторых родительских чатах распространяется недостоверная информация о якобы огромном числе серьезных заболеваний. Просим вас не поддаваться панике и не участвовать в распространении недостоверной информации», – сказано в рассылке.

По данным URA.RU, во всех популярных соцсетях и мессенджерах активно начали распространяться недостоверные однотипные сообщения о десятках тысяч заболевших коронавирусом в российской столице. При этом такие комментарии появляются под абсолютно несвязанными с медициной постами.

Генеральный директор и основатель Group-IB Илья Сачков, специализирующейся на информационной безопасности, рассказал, что был выявлен информационный вброс. Пранк «распространяется на самую восприимчивую аудиторию: группы в мессенджерах при детских садах, школах («группы мам»), форумы мам и других. Зафиксировано более 9172 постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость», — уточнил он.

Аналогичная ситуация фиксировалась во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово в 2018 году. Позднее выяснилось, что автором фейка был украинский пранкер Никита Кувиков (Вольнов). Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Между тем, по данным госдепа США, в социальных сетях появилось множество аккаунтов, якобы связанных с Россией, которые ведут координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.

В МИД России назвали «вбросом» заявления о «российской» дезинформации о коронавирусе.

Представители американских компаний Facebook и Twitter усомнились в достоверности сообщений о том, что Россия якобы распространяет в соцсетях фейковую информацию о коронавирусе.

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