Госдеп заподозрил Россию в дезинформации о коронавирусе

Американское внешнеполитическое ведомство считает, что в социальных сетях появилось множество аккаунтов, якобы связанных с Россией, которые ведут координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, пишет Agence France-Presse со ссылкой на источники в Госдепе США.

По мнению источника AFP, кампания продвигает теории, что за вспышкой COVID-19 стоят США, пытаясь навредить имиджу Вашингтона, передает РИА «Новости».

В итоге Госдепу поручили бороться с «фальшивыми аккаунтами» в Twitter, Facebook и Instagram, которые якобы распространяют «дезинформацию».

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Как заявил в комментарии AFP врио заместителя госсекретаря по Европе и Евразии Филип Рикер, Россия якобы стремится «посеять раздор и нанести ущерб американским институтам и союзам изнутри, в том числе с помощью тайных и насильственных кампаний, оказывающих пагубное влияние».

Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, Запад меняет русофобию на китаефобию, представляя Китай как главную угрозу для всех и каждого.

По последним данным, на материковой части Китая подтверждено более 76 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом 2 тыс. 345 человек умерли, а состояние еще 11 тыс. 477 оценивается как тяжелое. Из больниц выписали 20 тыс. 659 человек.

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