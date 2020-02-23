МИД назвал «вбросом» заявления о «российской» дезинформации о коронавирусе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала утверждения Госдепа о том, что Москва якобы причастна к дезинформации о коронавирусе.

Заявления американской стороны Захарова охарактеризовала как «намеренный вброс», передает ТАСС.

Напомним, как сообщали информационные агентства, Госдеп считает, что в соцсетях Россия якобы ведет координированную кампанию по дезинформации, в рамках которой продвигается версия, что ответственность за COVID-19 несут США.

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