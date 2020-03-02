Минспорт восстановил аккредитацию ВФЛА

Комиссия министерства спорта России приняла решение о восстановлении аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщил глава Минспорта Олег Матыцин.

«Заседание состоялось. Принято решение о возобновлении аккредитации», – передает его слова ТАСС.

Глава ВФЛА Евгений Юрченко, между тем, заявил, что ВФЛА признает правомерность претензий Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), передает РИА «Новости».

«Благодарю за оперативность по восстановлению аккредитации. Благодарю за внимание, которое уделяется в столь тяжелое время. Готов объявить, что обращаюсь с письмом с признанием правомерности претензий, которые World Athletics предъявляла к ВФЛА. Наши первоочередные задачи – выстроить взаимодействия с World Athletics и вернуть наших спортсменов для участия в международных соревнований, в том числе на Олимпиаде», – сказал Юрченко.

На прошлой неделе бывший вице-губернатор Воронежской области, бизнесмен Евгений Юрченко был избран президентом ВФЛА.

31 января Минспорт приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики до 1 марта. Предыдущим главой ВФЛА был Дмитрий Шляхтин, который подал в отставку после того, как попал под санкции по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Если обвинения в адрес ВФЛА по делу Лысенко подтвердятся, то Совет независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) выступит за полное исключение ВФЛА из Всемирной легкоатлетической ассоциации.