В ООН призвали Турцию взять ответственность за преступления оппозиции в Сирии

Турции необходимо взять на себя ответственность за преступления боевиков протурецкой оппозиции в САР, заявил член независимой комиссии ООН по расследованию в Сирии Ханни Мегалли.

«Мы думаем, что Турция должна как минимум быть ответственна за их нарушения», – цитирует РИА «Новости» Мегалли.

Отмечается, что комиссия не нашла доказательств того, что боевики действовали по прямому приказу Турции, однако считает, что турецкая сторона должна взять на себя ответственность за действия боевиков.

В понедельник комиссия опубликовала очередной доклад о расследовании ситуации в Сирии за период с июля 2019 по январь 2020 года.

По мнению экспертов, «все воюющие стороны продолжают игнорировать или отказывать уязвимому населению в защите, включая гарантии беспрепятственной гуманитарной помощи». В провинции Идлиб с мая по январь число внутренне перемещенных лиц достигло 700 тыс.

В документе подчеркивается, что турецкая армия во время проведения своей осенней операции «Источник мира» поддерживала логистически и финансировала боевиков Сирийской национальной армии, представляющей военное крыло сирийской оппозиции.

Накануне подразделения сирийской армии (после того, как Дамаск закрыл небо над Идлибом) сбили близ города Саракиба беспилотник турецкого производства, который принадлежал протурецким боевикам. Позже сирийская армия вернула контроль над Саракибом.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о больших потерях Сирии и Турции в боях за стратегически важный город.

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