В Эстонии предложили праздновать отмену протоколов пакта Молотова – Риббентропа

Экс-президент Эстонии Арнольд Рюйтель предложил сделать государственным праздником отмену секретных протоколов пакта Молотова – Риббентропа 24 декабря 1989 года, так как это позволило Эстонии получить независимость.

Он заявил, что 24 декабря следует отмечать не только как канун Рождества, но и как годовщину отмены секретных протоколов пакта. Рюйтель напомнил, что парламент Германии отменил секретные протоколы документа 1 сентября 1989 года, а СССР не хотел признавать их существование, пишет Err.ee.

Публично это было признано 23 декабря, на съезде народных депутатов СССР их подвергли политической и юридической оценке, пишет портал, а 24 декабря 1989 года съезд народных депутатов осудил подписание секретных соглашений и признал их недействительными.

Документ этот Рюйтель предлагает рассматривать как свидетельство начала процесса «восстановления независимости Эстонии и других стран Балтии».

«Решение съезда народных депутатов СССР, подписанное Михаилом Горбачевым, можно считать важнейшим документом для восстановления независимости Эстонии, Латвии и Литвы. Это решение знаменует собой одну из величайших побед эстонских политиков в международной политике прошлого века», – говорится в обращении Рюйтеля к парламенту Эстонии.

В феврале парламент Эстонии принял резолюцию с критикой в адрес России по вопросам истории Второй мировой войны, в котором говорится в том числе о пакте Молотова – Риббентропа вместе с его секретными протоколами.

Посол России в Эстонии Александр Петров заявил, что резолюция парламента республики о роли СССР в начале Второй мировой войны является кощунством.