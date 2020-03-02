В Эстонии предложили праздновать отмену протоколов пакта Молотова – Риббентропа

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2 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 16:42  |  vz.ru
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Российскому сахару придется искать счастья за рубежом

Российские сахарные заводы находятся в кризисеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Российская сахарная промышленность столкнулась с большими проблемами. Сразу несколько сахарных заводов остановились, а многие другие находятся на грани рентабельности – и все из-за огромных урожаев сахарной свеклы в последние годы. Однако у этого кризиса есть и более глубокие причины, чем простое перепроизводство. Может быть, российский сахар будет спасен благодаря поставкам за границу? Подробности...
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Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод – Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
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Турция решила отыграться на журналистах за потери в Сирии

Турция ударила по России исподтишкаФото: Алексей Филиппов/РИА Новости
На фоне угроз в адрес посла РФ турецкие националисты напали на квартиры сотрудников российского информагентства «Sputnik Турция». Вместо того, чтобы ловить преступников, полиция почти сутки удерживала самих пострадавших, а заодно и главного редактора агентства. Ситуацию удалось разрешить только после вмешательства Сергея Лаврова, но остановить разворачивающуюся сейчас в Сирии бойню будет гораздо сложнее. Подробности...
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Блумберг планирует выиграть выборы в США с помощью мемов

78-летний Блумберг работает не только с традиционными избирателями вживую, но и с молодежью через InstagramФото: CRISTOBAL HERRERA/EPA/ТАСС
Миллиардер Майкл Блумберг ставит по-крупному, планируя свой блицкриг на «супервторник», когда голосовать будут сразу в 14 штатах. Противник Трампа тратит миллиард долларов на рекламу. Часть этих денег уже ушла на создание мемов. «Веселые картинки» и фразы в соцсетях становятся в США весомым инструментом в борьбе за президентское кресло. На что следует обратить внимание знатокам мемов в России? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Полиция скорби - институт бесполезный

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Общественная регламентация, как кому скорбеть по родным и близким – полагаю, не просто бесполезна, но и просто вредна. Даже если регламент идет не от холодного носа, а напрямую от себя, из глубины. Подробности...

Свобода выбора наркоманов – это свобода за наш счет

Антон Любич, экономист
В ту самую минуту, когда вы читаете эти строки, на улицах российских городов в закладках хранится наркотиков не менее чем на 10 миллиардов рублей. Эти колоссальные суммы тратятся на подрыв здоровья нашего народа. Подробности...
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Экологический идиотизм погорел на «бабках»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Немецким газетам довольно легко удалось убедить читателей в том, что во всем виноваты водители дизельных авто и мясоеды. Но когда дело доходит до денег, немцы начинают злиться и задумываться – не обманули ли их, мягко выражаясь? Подробности...
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      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
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              В Эстонии предложили праздновать отмену протоколов пакта Молотова – Риббентропа

                 2 марта 2020, 15:40
              Фото: Фотохроника ТАСС
              Текст: Сергей Гурьянов

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              Экс-президент Эстонии Арнольд Рюйтель предложил сделать государственным праздником отмену секретных протоколов пакта Молотова – Риббентропа 24 декабря 1989 года, так как это позволило Эстонии получить независимость.

              Он заявил, что 24 декабря следует отмечать не только как канун Рождества, но и как годовщину отмены секретных протоколов пакта. Рюйтель напомнил, что парламент Германии отменил секретные протоколы документа 1 сентября 1989 года, а СССР не хотел признавать их существование, пишет Err.ee.

              Публично это было признано 23 декабря, на съезде народных депутатов СССР их подвергли политической и юридической оценке, пишет портал, а 24 декабря 1989 года съезд народных депутатов осудил подписание секретных соглашений и признал их недействительными.

              Документ этот Рюйтель предлагает рассматривать как свидетельство начала процесса «восстановления независимости Эстонии и других стран Балтии».

              «Решение съезда народных депутатов СССР, подписанное Михаилом Горбачевым, можно считать важнейшим документом для восстановления независимости Эстонии, Латвии и Литвы. Это решение знаменует собой одну из величайших побед эстонских политиков в международной политике прошлого века», – говорится в обращении Рюйтеля к парламенту Эстонии.

              В феврале парламент Эстонии принял резолюцию с критикой в адрес России по вопросам истории Второй мировой войны, в котором говорится в том числе о пакте Молотова – Риббентропа вместе с его секретными протоколами.

              Посол России в Эстонии Александр Петров заявил, что резолюция парламента республики о роли СССР в начале Второй мировой войны является кощунством.


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