Парламент Эстонии принял резолюцию с критикой России по вопросам истории Второй мировой войны

Рийгикогу (парламент) Эстонии принял резолюцию с критикой в адрес России по вопросам истории Второй мировой войны, сообщил портал ERR.

В преамбуле резолюции критикуется пакт Молотова – Риббентропа вместе с его секретными протоколами, сообщает ТАСС.

В резолюции говорится также о поддержке Польши и других европейских стран, которые «Россия в последнее время относит к виновникам развязывания Второй мировой войны».

Как утверждается в документе, власти России пытаются «переписать историю, отрицая роль Советского Союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны».

Ранее аналогичную резолюцию принял Сейм (парламент) Латвии.

Парламент Эстонии принял данный документ на фоне реакции после слов президента России Владимира Путина, на пресс-конференции глава государства напомнил, что СССР последним из стран Европы подписал с Германией пакт о ненападении: пакт Молотова – Риббентропа.

Президент отметил, что советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими протоколами. Однако зашли после того, как польское правительство утратило контроль над вооруженными силами и за тем, что происходило на территории страны.

Позже глава правительства Польши Матеуш Моравецкий изложил польскую версию истории ХХ века, заявив также о «союзе Гитлера и Сталина».