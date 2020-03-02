У пассажира рейса Москва – Пекин заподозрили коронавирус

Пассажира с подозрением на коронавирус обнаружили на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», прилетевшего из Москвы в Пекин, сообщает посольство России в КНР.

«Утром 2 марта в международном аэропорту «Шоуду» города Пекин на борту самолета российской авиакомпании «Аэрофлот», следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.

Часть пассажиров, в том числе граждане России, были доставлены в помещение в гостинице, специально переоборудованное для изоляции людей с подозрением на коронавирус. Они пройдут медосмотр.

В субботу посольство России в Китае сообщило, что на рейсе «Аэрофлота» Москва-Пекин был выявлен пассажир с подозрением на коронавирус. Ни у одного из россиян, в том числе членов экипажа, не нашли симптомов заболевания, после чего лайнер вылетел обратно.