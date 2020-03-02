Район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

«Зеленая зона» Багдада, где расположено посольство США и другие иностранные дипломатические миссии, подверглась ракетному обстрелу, сообщил арабский телеканал Al Hadath.

По информации телеканала, в элитном районе иракской столицы разоврались две ракеты, передает ТАСС.

Одновременно с атаками сработали сирены воздушной тревоги. По предварительным данным, ракеты были запущены из восточной части Багдада.

Напомним, в последние месяцы район американского посольства в Багдаде неоднократно подвергался ракетному обстрелу. В конце января при обстреле посольства США в столице Ирака пострадали несколько человек, после чего проводилась эвакуация людей с территории дипломатической миссии.

После очередного обстрела «зеленой зоны» Багдада в МИД России заметили, что Вашингтон и Багдад должны сами решить вопрос по выводу контингента США из Ирака.

Напомним, парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.

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