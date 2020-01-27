В Ираке уточнили число пострадавших при обстреле посольства США в Багдаде

В результате ракетного обстрела американского посольства в Багдаде ранения получили по меньшей мере три человека, сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака.

В момент обстрела в здании столовой на территории дипломатической миссии США в Ираке, куда попала одна из ракет, по данным Agence France-Presse, шел ужин, передает ТАСС.

В воскресенье вечером посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу. По данным источника телеканала Al Arabiya в службах безопасности, на территории посольства США в Багдаде упали три реактивных снаряда, один из них поразил ресторан дипмиссии.

По данным телеканала As Sumaria, при обстреле «зеленой зоны» и посольства США в Багдаде реактивными снарядами пострадали несколько человек, сразу после этого началась эвакуация вертолетами находящихся на территории посольства США людей.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди назвал ракетный обстрел посольства США в Багдаде «безответственным актом, совершенным отдельными индивидами», подчеркнув, что эта атака «может привести к серьезным последствиям», он также «распорядился найти и наказать виновных в обстреле американского посольства».

Во вторник неподалеку от посольства США в Багдаде разорвались три ракеты. На следующий день после этого премьер Ирака начал «оформлять позицию» по выводу войск США.

Напомним, парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.

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