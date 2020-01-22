Премьер Ирака начал «оформлять позицию» по выводу войск США

Правительство Ирака предпринимает действия для «оформления позиции» по выводу иностранных войск с территории страны, сообщил и.о. главы кабмина Адель Абд аль-Махди.

Он отметил, что иракский парламент «принял решение о выводе иностранных войск». Правительство приступило к обсуждению данного вопроса. Кабмин «осуществляет контакты, чтобы оформить эту позицию», передает РИА «Новости».

После того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны.

При этом и.о. премьера осудил ракетный обстрел американского посольства. По его словам, такие действия являются «посягательством на безопасность Ирака».

Иракские службы безопасности нашли на юго-востоке Багдада установки, которые использовались при ракетном обстреле. Неподалеку обнаружена еще одна полностью заряженная снарядами ракетная установка.

Во вторник район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу.

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