В МИД прокомментировали обстрел посольства США в Ираке

Иракские власти должны обеспечивать безопасность всех дипмиссий, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя минометный обстрел посольства США в Багдаде.

«Безопасность любого дипучреждения, безусловно, должна быть обеспечена. Не считаем возможным отклоняться от этой нормы», – сказал Рябков, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают обстрел американского посольства в Ираке.

В то же время дипломат заметил, что Вашингтон и Багдад должны сами решить вопрос по выводу контингента США из Ирака.

«Мы всегда исходим из того, что вопрос присутствия контингентов другого государства на территории какой бы то ни было страны решается прежде всего во взаимоотношениях властей этой страны с государством, которое эти контингенты направляет», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что если «обстоятельства меняются, и власти принимающей страны свою позицию корректируют, то, соответственно, другая сторона должна реагировать подобающим образом».

В воскресенье вечером посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу. По данным источника телеканала Al Arabiya в службах безопасности, на территории посольства США в Багдаде упали три реактивных снаряда, один из них поразил ресторан дипмиссии. Пострадали три человека. Сразу после обстрела началась эвакуация вертолетами находящихся на территории посольства США людей.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди назвал ракетный обстрел посольства США в Багдаде «безответственным актом, совершенным отдельными индивидами», подчеркнув, что эта атака «может привести к серьезным последствиям», он также «распорядился найти и наказать виновных в обстреле американского посольства».